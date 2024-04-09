مدرب باريس: برشلونة متمرس في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على أن مواجهة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية.



وأشار إنريكي إلى أن برشلونة متمرس في البطولة فلديه 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في تاريخه.

تصريحات إنريكي

قال إنريكي في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة: "بالتأكيد لدي معرفة كاملة بفريق برشلونة ولاعبيه وتشافي الذي زاملته ودربته، لكن لا أعرف تشافي المدرب".

وأضاف: "سنواجه برشلونة وستكون مواجهة مختلفة، لكنني سبق لي التسجيل بقميصه في مرمى فريقي السابق".

وأكمل: "هذا عملي ولابد من أن أكون محترفًا، ولدي رغبة كبيرة في قيادة بي إس جي للفوز بالألقاب وأنا قادر على ذلك".

وأردف إنريكي تصريحاته مُحذرًا: "ليس هناك من يرى برشلونة أنه فريق ضعيف، على العكس تمامًا فهو فريق هجومي ويضم لاعبين مميزين ويحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة".

وأختتم إنريكي تصريحاته: "برشلونة يمتلك خبرة كبيرة ويعد واحد من الأندية المتمرسة في اللعب بدوري أبطال أوروبا وسبق له التتويج باللقب 5 مرات".