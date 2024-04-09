حارس الزمالك يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بدأ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، عقب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية بمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي إلى برنامج تأهيلي وعلاجي، خلال الفترة الماضية، وركض حول الملعب على هامش مران اليوم بعدما خاصة فقرة في صالة الجيمانيزيوم.

ويواجه الزمالك الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

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