شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف كريستو بعد عملية "الخراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم.

وأضاف طبيب الفريق أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

يخوض فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبات استشفائية للعناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة انبي أمس الاثنين وذلك لمواجهة ضغط المباريات فيما يؤدى البدلاء و المستبعدين مرانا قويا استعدادا لمواجهة زد اف سي.

وتعادل الاهلي مع انبي بهدفين لكل فريق ليواصل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من البنك الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.