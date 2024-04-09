شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم سلطان: إسمى مرتبط بـ محمد بركات عشان إحنا بنحب الأفورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، أن محمد بركات لاعب الأهلي السابق، كان نجماً عظيماً ولديه قدرات مهارية عالية.

وعن سبب ارتباط إسمه بمحمد بركات، قال أحمد غانم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لأنه كان لاعباً عظيماً، ونجم كبير وقوي، وفي مواجهة بترقيصه أو هدف، كانت الجماهير تقول دائماً أن بركات حظه عالي على غانم، ولكن في 9 سنوات لعبنا 18 مباراة، في 500 كرة بيني وبينه يتفوق مرة وأتفوق مرة ولكننا بنحب الأفورة شوية.

يعتبر أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، حيث نشأ لاعب القلعة البيضاء السابق فى قطاع الناشئين بميت عقبة وسار على نهج والده فى حب الزمالك ليشارك مع الفريق الأبيض لثمانى سنوات تغير فيها العديد من المدربين، إلا أنه حافظ على مركزه الأساسى مع فرسان ميت عقبة حتى رحيله بعد اضطراب أحوال الكرة المصرية وتوقف المسابقة ليقضى موسمين بين الجونة والمحلة قبل أن يتخذ قرار الاعتزال مبكراً رغم قدرته على مواصلة اللعب.