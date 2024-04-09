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ساكا يضرب شباك بايرن ميونخ بالهدف الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم آرسنال بالهدف الأول أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي .

أحرز بوكايو ساكا لاعب ارسنال هدف التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

ويلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي أمام المتأهل من مباراة و مانشستر سيتي. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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