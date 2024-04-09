هاري كين يضيف هدف بايرن ميونخ الثاني أمام آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - عاد بايرن ميونخ في اللقاء أمام آرسنال بعدما سجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح البافاري في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدف الفريق الثاني في الدقيقة 32، ليتقدم البافاري بهدفين لهدف.

وكان ارسنال متقدما عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء سريعا.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

يواجه الفائز من المباراة في نصف النهائي، المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي .