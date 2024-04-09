شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغادر المستشفى منذ قليل بعد تحسن حالته لقضاء العيد مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر منذ قليل أحمد رفعت لاعب فيوتشر المستشفى بعد موافقة الأطباء المعالجين له بمغادرة المستشفى اليوم الثلاثاء، حيث يقضى اللاعب العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لـ أحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص، خلال تواجده في المنزل.



كان أحمد رفعت قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته.



حرص عددا من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة.