شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرزق بمولودته " كتاليا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق منذ قليل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر بمولودته " كتاليا " ، وعلق إمام على صفحته بإنستجرام قائلا" :{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ،الحمدلله رزقنا الله بمولوده جديد اسميناها كتاليا إمام عاشور،الحمد لله الذي رزقني روحاً من روحي ونبضاً ثاني لقلبي واكرمني بأجمل العطايا ، أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها و أن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم.

في سياق متصل ، بدأ أمس الإثنين إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر مرحلة الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بخلع فى الكتف.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن إمام ‏عاشور خضع لفحص طبي جديد أمس تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة أمس فيما يبدأ اليوم الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏