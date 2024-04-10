شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح الجونة برباعية نظيفة ويتصدر دورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد خالد بشارة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من مصطفى فتحى في الدقيقة 18، وإبراهيم عادل في الدقيقة 58، ورمضان صبحى في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومحمود زلاكة في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق بيراميدز، وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، حيث قام حكم اللقاء وليد عبد الرازق بإلغاء هدف للفريق السماوى عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 28 بداعى التسلل بعد الرجوع الى تقنية الفار.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى .. صبحي سليمان.

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، عبد الله هاشم، صبري رحيل.

خط الوسط .. محمد الدغيمي، إيمانويل، كريست بيكالي، رضا صلاح.

الهجوم .. أيمن موكا، فرانك إيتوجا.

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.