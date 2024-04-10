الامارات | الشارقة يطوي صفحة الدوري ويستعد للسوبر «القطري الإماراتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر، اليوم، بعثة فريق كرة القدم بنادي الشارقة إلى العاصمة القطرية، الدوحة، استعداداً لخوض كأس السوبر «القطري الإماراتي» أمام فريق العربي المقررة يوم بعد غدٍ الجمعة على استاد الثمامة، علماً أن الشارقة يخوض هذه المباراة بصفته حامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم المنصرم 2022-2023، بينما العربي هو بطل كأس أمير قطر في الموسم ذاته.

ويأمل الشارقة تقديم هدية عيد الفطر لجمهوره، بحصد لقب هذه البطولة، وتعويض إخفاقه محلياً هذا الموسم بعدما ودع مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد الخسارة الأخيرة التي تعرّض لها أمام شباب الأهلي في الدور ربع النهائي، وخروجه كذلك من مسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وطوى الفريق صفحة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تعادل مع ضيفه فريق الإمارات بثلاثة أهداف لكل منهما، أول من أمس، في الجولة الـ18، ورغم التعادل وخسارة الفريق نقطتين ثمينتين، فإنه حافظ على مركزه الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 29 نقطة، ويُعدُّ هذا التعادل هو الثامن للشارقة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن، مقابل الفوز في سبع مباريات، والتعادل في ثلاث.

بدوره أكد مدرب الشارقة الروماني، كوزمين في تصريحات صحافية، أن مباراة العربي القطري مهمة، كونها مباراة بطولة، وأن الشارقة يسعى خلالها لتقديم أقصى ما عنده، واصفاً العربي بأنه فريق جيد، ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، مشيراً إلى أنه يحاول العمل على الخيارات المتاحة من خلال استشفاء اللاعبين المصابين بالفريق.

من جانب آخر، أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، إطلاق مبادرة «شجع الملك من الثمامة»، وذلك بالسفر إلى الدوحة برعاية «العربية للطيران». وقال نادي الشارقة إن «التسجيل لحضور المباراة سيكون عبر الرابط الخاص، وسيكون السفر ذهاباً وإياباً، ويتضمن تذكرة حضور المباراة ووجبة العشاء، وستقلع الطائرة عند الساعة الثالثة ظهراً يوم بعد غدٍ الجمعة من مطار الشارقة، والعودة ستكون عند الساعة 1:30 صباح يوم السبت».