الامارات | الكوبي بالارد يتصدر الهدافين في دوري أقوياء اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض المحترف الكوبي في صفوف نادي الجزيرة بوسداني بالارد نفسه بقوة في دوري اليد الإماراتي للموسم الحالي، باعتلائه قبل جولتين على ختام الدور التمهيدي للمسابقة الصدارة المريحة في قائمة الهدافين، بإجمالي 91 هدفاً.

ويمثل بالارد القوة الضاربة في صفوف الجزيرة، رغم احتلال الفريق المركز الرابع مناصفةً مع مليحة، خصوصاً أن المحترف الكوبي، البالغ من العمر 35 عاماً، يمتلك نسب تسجيلٍ هي الأعلى بين محترفي دوري اليد بمعدل 9.1 أهداف في المباراة الواحدة.

وجاءت صدارة بالارد قائمة الهدافين بفارق مريح يبلغ 13 هدفاً عن ملاحقيه لاعب دبا الحصن الكاميروني هوبيرت ناتارا، ولاعب الوصل التونسي مجدي بن عمارة، المتشاركين المركز الثاني.