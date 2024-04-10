الامارات | الهولي: البيئة الاحترافية وراء فوز البطائح بجميع بطولات الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق البطائح لكرة قدم الصالات، عدنان الهولي، أن البيئة النموذجية والاحترافية التي وفرتها إدارة النادي، قادت الفريق للفوز بجميع بطولات الموسم المنتهي، أخيراً، وعددها أربع بطولات، وهي: كأس السوبر وكأس الاتحاد والدوري العام وكأس الإمارات، مبيناً أن مجلس الإدارة وفّر معسكرات تدريبية خارجية وداخلية، وقام بتأمين مباريات ودية، بجانب تشجيع اللاعبين معنوياً، وتوفير خيارات كاملة للجهازين الفني والإداري لبناء الفريق.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «من الناحية الفنية أرى أن أسلوب تدوير اللاعبين خلال المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الماضي لكرة الصالات، وعدم الاعتماد على تشكيلة ثابتة أهم الأسباب التي قادت الفريق للفوز بجميع مسابقات الموسم، كون ذلك قلل من الإرهاق والضغط على اللاعبين، لتفادي الإصابات».

وأشار الهولي إلى أنه منح فرصة المشاركة في المباريات لـ16 لاعباً، لخوض 30 مباراة في الموسم.

مشيراً إلى أن نادي البطائح ركن مهم في تطور كرة قدم الصالات الإماراتية. وأضاف: «اللجنة التنفيذية للصالات برئاسة عبدالملك جاني نجحت في تنظيم موسم استثنائي على الرغم من تناقص عدد الفرق التي شاركت في المنافسات».

وقال: «أتمنى عودة الفرق التي لم تشارك في الموسم الماضي (شباب الأهلي والنصر والظفرة) للمشاركة في الموسم المقبل، وكذلك انضمام فرق جديدة لمسابقات كرة قدم الصالات، لضمان زيادة عدد المباريات واختصار مدة التوقف، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة حالة التنافس التي ستنعكس على تطور كرة قدم الصالات في الإمارات».