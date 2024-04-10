الامارات | منتخب الجوجيتسو يستعد للبطولة الآسيوية بمعسكر في «الظنة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو إقامة معسكر تدريبي مغلق للمنتخب الوطني بمدينة الظنة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال الفترة من 13 أبريل حتى الأول من مايو المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وأكدت الإدارة الفنية في الاتحاد أن 30 لاعباً ولاعبة من فئة الكبار سيشاركون في المعسكر التدريبي، الذي يهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية، وذلك عن طريق تكثيف التدريبات لتحسين المهارات الفنية والتكتيكية للاعبين، وتوفير منصة لدراسة أساليب المنافسة والتعرف عن قرب إلى أداء المنافسين المحتملين في مختلف الأوزان، وبناء الاستراتيجيات والخطط للتعامل مع مختلف الضغوط والتحديات، استعداداً للمنافسة على أعلى المستويات، وتعزيز حظوظ المنتخب في الحفاظ على اللقب.

من جهته، قال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي: «كلنا ثقة بأن أبطالنا وبطلاتنا سيكونون على أتم الاستعداد لخوض النزالات، وتقديم أداء مشرّف للفوز مجدداً بلقب البطولة الآسيوية».

وأضاف: «يسرنا استضافة هذه النسخة من بطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أعوام، لتكون النزالات على أرض إماراتية، ووسط حضور جماهيري إماراتي، يمنح لاعبينا حافزاً إضافياً لتسطير انتصارات جديدة، والحفاظ على اللقب».

وتابع: «طموحاتنا كبيرة بلا شك، إذ أثبت منتخبنا الوطني مراراً أنه أهل للثقة، وكان دوماً على قدر تطلعاتنا. وبدورنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لا ندخر جهداً لتنظيم البطولة وتقديمها على أعلى المستويات، ووفق أفضل المعايير العالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تسخّر جميع الإمكانات لترسيخ مكانة الدولة على قمة الهرم العالمي للرياضة».

• بطولة آسيا للجوجيتسو تستضيفها أبوظبي في صالة مبادلة أرينا من 3 إلى 8 مايو المقبل.