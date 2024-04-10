الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، تفوق أربعة أندية في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور الوصل والمدرب ألفريد شرودر ومؤنس دبور وخلفان مبارك وأحمد شامبيه على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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