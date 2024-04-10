شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة على معلول وتاو إلى قائمة الأهلى أمام زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة الثنائي علي معلول وبيرسي تاو لاعبا الفريق إلى قائمة مباراة زد غداً ،الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما تم إراحتهما في مباراة انبي الأخيرة بالدوري بسبب الإجهاد ويفضل كولر عودة معلول وبيرسي تاو من أجل تجهيزهما فنيا وبدينا للمشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك يوم 15 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري، لاسيما أن معلول تم إراحته بسبب شكواه من إجهاد عضلي، بينما تم إراحة تاو للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن مباراتي فريقه أمام سيمبا التنزاني بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم إنبي في الدوري.

على صعيد متصل ، أعرب المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه عن تعادل فريقه مع إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان الرتم بطيئا وهناك الكثير من التمريرات الخاطئة، ولكن الوضع تحسن في الشوط الثاني وشكلنا خطورة على مرمى إنبي ولكن بسبب التسرع تلقينا هدف التعادل" تابع: "فوجئت بلاعبين كانوا يستعجلون في نقل الكرة ويتقدمون للأمام مندفعين، وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داع".

شدد: "هناك لاعب أو اثنين يفكرون في أنفسهم أكثر ما يفكرون في مصلحة الفريق، وهذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف، وهذا سيحدث عندما يكون التركيز أعلى أمام المرمى ، وأردف كولر: "ليس لدينا وقت للتدرب بسبب عدم وجود وقت ومن يتدرب هو اللاعب البديل، لأن اللاعب الأساسي يحصل على استشفاء ونحاول تحسين الوضع قدر الإمكان، وأتمنى انتهاء الكابوس قريبا لأن هذا الأمر ليس جديدا على الأهلي".