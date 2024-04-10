تعرف على صدمة دورتموند قبل صدام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي بروسيا دورتموند صدمة كبيرة بعد تأكيد غياب دونيل مالين، هداف الفريق الألماني، عن مباراة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، التى ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب مالين عن بعثة دورتموند التي سافرت للعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند "لسوء الحظ لن يتمكن مالين من المشاركة في اللقاء".

وغاب مالين عن آخر مباراتين لدورتموند في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ وشتوتجارت بسبب إصابة عضلية.

ويتصدر مالين ونيكلاس فولكروج قائمة هدافي دورتموند هذا الموسم برصيد 13 هدفا لكل منهما.

ويسعى دورتموند للوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2012 / 2013، عندما صعد أيضا للمباراة النهائية التي خسرها أمام بايرن ميونخ.

وأكد كيل في تصريحاته عن مباراة أتلتيكو مدريد قائلا:"إننا نتطلع لهذه المهمة".