شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلى لتحديد برنامج تأهيل حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاطمئنان على حالة حسين الشحات وبحث برنامج تأهيله وموقفه من اللحاق بمباريات الفريق المقبلة ومنها لقاء القمة يوم الأثنين المقبل في الدوري حال ارتداء واقي للوجه، بعد إصابة اللاعب في مباراة سيمبا التنزاني الماضية وإجراء عملية استعدال لعظمة الوجه بعدما تعرض لشرخ في عظمة أسفل العين نتيجة التداخل مع لاعب سيمبا.

ويحاول كولر معرفة الموقف النهائي لحسين الشحات من دخوله حسابات المدير الفني خلال القمة ويبني خطته على تواجد اللاعب سواء يشارك كأساسي أو كبديل ، أو خروجه من الحسابات تماما ووقتها يسيبني خطته على غياب اللاعب ويحدد البدائل التي سيستعين بها في مباراة القمة القادمة، والاستقرار على البديل المناسب الذي يخلف حسين الشحات في مركز الجناح الأيسر.

على صعيد متصل ، أعرب المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه عن تعادل فريقه مع إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان الرتم بطيئا وهناك الكثير من التمريرات الخاطئة، ولكن الوضع تحسن في الشوط الثاني وشكلنا خطورة على مرمى إنبي ولكن بسبب التسرع تلقينا هدف التعادل" تابع: "فوجئت بلاعبين كانوا يستعجلون في نقل الكرة ويتقدمون للأمام مندفعين، وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داع".

شدد: "هناك لاعب أو اثنين يفكرون في أنفسهم أكثر ما يفكرون في مصلحة الفريق، وهذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف، وهذا سيحدث عندما يكون التركيز أعلى أمام المرمى ، وأردف كولر: "ليس لدينا وقت للتدرب بسبب عدم وجود وقت ومن يتدرب هو اللاعب البديل، لأن اللاعب الأساسي يحصل على استشفاء ونحاول تحسين الوضع قدر الإمكان، وأتمنى انتهاء الكابوس قريبا لأن هذا الأمر ليس جديدا على الأهلي".