شكرا لقرائتكم خبر عن البصمة الأولى شعار 3 لاعبين هذا الأسبوع بعد غياب.. آخرهم أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات هذا الأسبوع استعادة 3 لاعبين بريقهم وتسجيل الهدف الأول بقميص أنديتهم الجديدة، بعد فترة غياب عن الأضواء، سواء في بطولة الدورى أو مع الأندية المصرية.

ونجح اللاعبون في دخول قلوب أنديتهم مع أول هدف بقميصهم، ونستعرضهم في التقرير التالى..

سجل أحمد حمدى لاعب الزمالك، هدف التعادل لفريقه فى مرمى مودرن فيوتشر، فى الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقود فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

ويعد هذا الهدف هو الأول لأحمد حمدى بقميص الزمالك، بعد الانضمام له قادما من الدورى الكندى، ليثبت قدراته ويحجز مكانا أساسيا في تشكيل البرتغالى جوزيه جوميز.



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جونيور أجايى مع سموحة

شارك النيجيري جونيور أجايى لأول مرة في مباراة رسمية رفقة سموحة بعد الانتقال له منذ الموسم الماضى، إلا أنه تعرض للإصابة بكسر في القدم ابعده عن الموسم الماضى بالكامل والمباريات في هذا الموسم، ليدخل بديلا أمام الإسماعيلى.

واستطاع جونيور أجايى تسجيل الهدف الأول لسموحة في أول مباراة له مع الفريق السكندرى، ليخطف الأضواء بالمستوى الذى قدمه، بعدما ظهر بشكل رائع في المباريات الودية.

أحمد الشيخ مع الإسماعيلى

خطف أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، الأضواء بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز على سموحة في الوقت القاتل، ليضع بصمته الأولى مع الدراويش ويساعد في تحقيق 3 نقاط غالية، وتعول الجماهير عليه في المباريات المقبلة.