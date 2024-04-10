ثلاثي الزمالك يغيب عن مباراة الاتحاد في الدوري المصري

يغيب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها غدا الخميس ضمن منافسات الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري مساء غدًا الخميس، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وسيغيب عن مباراة الأبيض أمام زعيم الثغر، الحارس محمد صبحي ويوسف أوباما ومحمود علاء بسبب الإصابة.

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ويعاني محمد صبحي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، فيما سيتم خضوعه للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

فيما يعاني يوسف أوباما من كسر في الفك، خضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بمسامير.

ويعاني المدافع محمود علاء من جزع في أربطة الكاحل.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.