شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد موديست لمقاعد البدلاء أمام زد ويدفع بكهربا وأبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إعادة الفرنسى انتونى موديست مهاجم الفريق لمقاعد البدلاء فى مباراة زد اف سى المقبلة بالدوري على أن يتم اشراك الثنائى محمود كهربا ووسام أبو على فى خط هجوم المارد الاحمر.

وشارك موديست أساسياً فى مباراة انبى بالدوري ولم يسجل فيما نجح محمود كهربا فى تسجيل ثنائية الاهلى فى شباك الفريق البترولى بعد مشاركته أساسياً فيما شارك وسام أبو على بديلا بعد تعافيه من الاصابة فى العضلة الخلفية.

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاربعاء تدريباته على ستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري



ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.



وخسر الأهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية.



ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.



نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.