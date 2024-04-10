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الأندية العالمية تهنئ الجماهير بحلول عيد الفطر

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ياسر رشاد - القاهرة - حرصت العديد من الأندية العالمية على تهئنة جماهيرها بحلول عيد الفطر المباراك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونشرت العديد من الأندية العالمية تهنئات خاصة لجماهيرها المسلمين لتهنئتهم بعيد الفطر على رأسهم وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ.

كما نشرت أندية مانشستر يونايتد وجاره السيتي، وباريس سان جيرمان، وإنترميلان، وجاره ميلان، ويوفنتوس، وإي سي روما، وأستون فيلا وآرسنال.

ويحل اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في العديد من البلاد الإسلامية.

شاهد.. الأندية العالمية تهنئ الجماهير بحلول عيد الفطر

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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