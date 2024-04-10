شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تنصب كهربا هدافاً للأهلى فى "شهر الصيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود كهربا نجم النادى الأهلى فى خطف الأضواء من كل لاعبى المارد الأحمر بعدما سجل ثلاثة أهداف فى المباريات التى خاضها فريقه خلال شهر رمضان.

فلقد سجل كهربا هدفه الاول خلال شهر الصيام فى شباك سيمبا التنزانى بمباراة العودة ، و نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى ، بعدما تخطى المارد الاحمر عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

وفى آخر ظهور له بشهر رمضان وقع فريق الأهلي في فخ التعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمود كهربا.

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاربعاء تدريباته على ستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.