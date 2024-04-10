بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق سيرجي جنابري، خلال مواجهة فريقه أمام أرسنال أمس بدوري أبطال أوروبا.

وكان جنابري تعرض للإصابة في الشوط الثاني من المباراة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل بدلاً منه في الشوط الثاني اللاعب رافييل جيريرو.

وأعلن بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي: "إن الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب في الوقت الحالي، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية الخاصة به".

وأضاف النادي: "إن الفحوصات الطبية أكدت إصابة اللاعب، بتمزق في أوتار الركبة اليسرى".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره أرسنال أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.