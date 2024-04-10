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زيزو يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 10 لاعبين في دوري NILE، بقيمة تسويقية وصلت إلى 5 ملايين يورو، بينما جاء المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 4 ملايين و500 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري كالتالي:

1ـ أحمد سيد زيزو: 5 ملايين يورو

2ـ أليو ديانج: 4.5 ملايين يورو

3ـ محمد عبد المنعم: 3 ملايين يورو

4ـ رمضان صبحي: 3 ملايين يورو

5ـ محمد الشناوي: 2.5 مليون يورو

6ـ رضا سليم: 2.2 مليون يورو

7ـ إمام عاشور: 2 مليون يورو

8ـ مصطفى فتحي: 1.8 مليون يورو

9ـ وليد الكرتى: 1.8 مليون يورو

10ـ محمود الونش: 1.6 مليون يورو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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