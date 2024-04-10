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عودة السعيد وماهر لقائمة الزمالك أمام الإتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غداً الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الممتاز.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" ..

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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