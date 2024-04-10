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الشوط الأول.. أتلتيكو مدريد يتقدم على بوروسيا دورتموند بثنائية

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم أتلتيكو مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي .

سجل رودريغو دي بول هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بكرًا عند الدقيقة 4 من الشوط الأول، ثم أضاف سامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 32 .

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – خوسيه خيمينيز – أكسيل فيتسيل

الوسط: صامويل لينو – رودريجو دي باول – كوكي – ماركوس يورينتي – ناويل مولينا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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