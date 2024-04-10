شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقرر استبعاد مصطفى شلبى من مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد مصطفى شلبي جناح الفريق من مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدًا الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعانى مصطفى شلبي من الإصابة بكدمة في "الضلوع" تعرض لها خلال مواجهة مودرن فيوتشر باياب ربع نهائي الكونفدرالية، ومازال اللاعب يخضع لبرنامج تأهيل.

ويدرس البرتغالى جوزيه جوميز، منح البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، فرصة المشاركة أساسيًا فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويرغب جوميز فى إجراء تعديل على مركز المهاجم من أجل تطوير إمكانيات لاعبى هذا المركز، خاصة وإن مواجهة الاتحاد ستكون البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلى.

وزادت فرص سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الفارس الأبيض أمام زعيم الثغر، خاصة وإن جوميز وعد المهاجم البنينى بفرصة مشاركة حقيقية فى اللقاءات المقبلة.