شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفطر.. بيراميدز يعتلى صدارة جدول ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العيد عيدين فى بيراميدز، بعدما نجح الفريق فى تصدر جدول ترتيب الدورى، بعد تحقيق الفوز على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من مصطفى فتحى في الدقيقة 18، وإبراهيم عادل في الدقيقة 58، ورمضان صبحى في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومحمود زلاكة في الدقيقة 87.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..