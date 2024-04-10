شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم الأهلى يهنئون جماهيرهم بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر تويتر تهنئة نجوم فريق الكرة بعيد الفطر المبارك.

اختتم فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة زد المقرر لها السابعة من مساء غداً الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

بدأ الأهلي مران الليلة بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد ودور كل لاعب فيها ، بجانب الأخطاء التي أرتكبها لاعبي الفريق في المباريات الماضية وأخرها لقاء انبي أول أمس ، الأثنين، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما بالدوري. وهي المباراة التي شهدت أخطاء دفاعية واضحة من لاعبي الأهلي بدليل أهتزاز مرمى الفريق بهدف في أخر لحظات من المباراة.

كما شهد المران فقرة بدنية وتدريبات لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون.

ويلعب الاهلى خلال أبريل الجارى مباريات قوية أولها مع زد غداً ثم مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بالدوري يوم 15 أبريل قبل أن يتحوّل المسار الأهلاوى إلى الصدام الأفريقى أمام مازيمبي.

وأعلن مازيمبي أنه سيلعب مع الأهلي فى الثالثة من عصر يوم 20 أبريل الجاري في الكونغو بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 27 الشهر ذاته.