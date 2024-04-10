أتلتيكو مدريد يتغلب على بوروسيا دورتموند بثنائية في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريغو دي بول هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بكرًا عند الدقيقة 4 من الشوط الأول، ثم أضاف سامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة سجل سباستيان هيلير هدف تقليص الفارق للفريق الألماني لينتهي اللقاء بهدفين لهدف لصالح الفريق الإسباني.

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – خوسيه خيمينيز – أكسيل فيتسيل

الوسط: صامويل لينو – رودريجو دي باول – كوكي – ماركوس يورينتي – ناويل مولينا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا