موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

نتيجة آخر ظهور للزمالك بالدوري

خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

موقف الزمالك فى جدول الدوري

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.