"ثورة غضب وتجميد مكافآت ".. ماذا حدث في الأهلي بعد التعادل مع إنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - صب السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، غضبه على لاعبي الفريق بعد التعادل الذي وقع فيه أمام إنبي في بطولة الدوري المصري

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة 2-2 مساء الإثنين الماضي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وعلم الخليج 365 أن المدرب قرر تجميد صرف مكافآت آخر ٣ انتصارات للفريق.

وعقد كولر اجتماعًا مع لاعبي الأهلي وأكد على أهمية تحقيق الانتصارات في الفترة القادمة بالأخص وأن الأهلي تلقى هزيمة من البنك الأهلي بنتيجة 4-3 وتعادل بعدها مع إنبي بنتيجة 2-2 في آخر جولتين ببطولة الدوري.

ويتطلع كولر لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل حسم الصدارة، حتى يتمكن من التأهل مباشرة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في حال لجوء رابطة الأندية المحترفة لنتائج الدور الأول.

وسبق وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أنه سيعتمد على ترتيب الدور الأول لتحديد المشاركين في البطولات الأفريقية في حال تم تأخير الموسم، كما أشار إلى أنه سيتم اعتماد ترتيب الدور الأول من البطولة بعدما ينتهي الأهلي من جميع مبارياته المؤجلة.

وألقى كولر اللوم على لاعبي خط الدفاع بالتحديد بعدما استقبلت شباك النادي الأهلي 6 أهداف في آخر مباراتين ببطولة الدوري، وأكد على أهمية التمركز بشكل جيد ومناسب داخل الملعب.ولم يكن لوم كولر على لاعبي خط الدفاع فقط بل تحدث أيضًا عن مسألة تسرع مهاجمي الأهلي أمام المرمى ومسلسل إهدار الفرص.

ويستعد الأهلي لمواجهة زد مساء الغد الخميس في لقاء مؤجل للأهلي من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات فقط، في حين يتواجد زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة جمعهم من 16 مباراة.