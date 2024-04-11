تشكيل الاهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره زد، في الدوري المصري.

ويلعب الاهلي ضد فريق زد إف سي، اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي ضد زد، على ستاد السلام، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل المارد الأحمر، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، من 9 مباريات، بينما يقع زد في المرتبة الخامسة بـ24 نقطة، من 16 لقاء.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية، كوكا، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمود كهربا.