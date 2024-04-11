اخبار الرياضه

تشكيل الاهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي

الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره زد، في .

ويلعب الاهلي ضد فريق زد إف سي، اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي ضد زد، على ستاد السلام، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. بأوامر كولر.. مباراة زد تحسم صفقتين لـ الاهلي

ويحتل المارد الأحمر، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، من 9 مباريات، بينما يقع زد في المرتبة الخامسة بـ24 نقطة، من 16 لقاء.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية، كوكا، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمود كهربا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا