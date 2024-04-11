شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من "كحك العيد والرنجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الافراط فى تناول كحك العيد والاسماك المملحة خوفاً من زيادة الوزن قبل خوض مباريات الدورى.



وحرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بالتعادل من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى بحثاً عن مواصلة الانتصارات.



وبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

من جانبه، أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز على سموحة جاء فى توقيت صعب نحمد الله عليه وتوقيت الهدف الثاني مميز للغاية، مضيفا فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: "نتيجة المباراة كرم من المولى عز وجل وجاءت بعد أداء أقل من المتوسط فى الشوط الأول، وتدخلات إيهاب جلال المدير الفنى غيرت مسار المباراة والمباريات المقبلة لن تكون سهلة ونستعد بشكل جيد لها، والإسماعيلي فريق كبير ويستحق من الجميع بذل قصارى الجهد لإعادته لموقعه الطبيعى بين أندية المقدمة".

بينما وصف هشام محمد ارتكاز الإسماعيلي انتصار الفريق على سموحة بالأهم هذا الموسم لأنه تحقق خلال اللحظات الأخيرة، قائلا: "الفريق كان في حاجة ضرورية لهذا الانتصار من أجل استعادة الثقة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول المسابقة، وهناك تركيز كبير من كافة اللاعبين لتصحيح مسار الفريق من أجل إسعاد جماهيرنا، وعلينا ان نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية لوضع الفريق في مكانته المعروفة".

بينما أبدى أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي سعادته بالمساهمة في حصد فريقه الانتصار على سموحة، قائلا: "الحمد لله على الهدف والفوز وأشكر الجهاز الفني على ثقتهم في قدراتي واللاعبين على الأداء الرجولي، والإسماعيلي ناد كبير ونسعى لعودته لمكانته الطبيعية من خلال مساندة جماهيرنا ودعم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق".

وأكمل تصريحاته: "تغيبت عن الفريق في فترة صعبة واجتهدت للمشاركة من أجل الحصول إلى فرصة لمساعدة الفريق في استعادة مسيرة النتائج الإيجابية".