فرمان كولر يحسم مصير أكرم توفيق مع الاهلي

يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الاهلي مصير أكرم توفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما رفض اللاعب النزول كبديل في مباراة إنبي الأخيرة.

وكان كولر قد طالب تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة إنبي الأخيرة كبديل قبل أن يرفض اللاعب، ليتدخل لاعبو الفريق ويقنعوه بالمشاركة، وهو الأمر الذي أغضب كولر”.

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وكان المدرب السويسري مارسيل كولر قد استبعد أكرم توفيق من حساباته الفنية الفترة الأخيرة، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة تدريجيًا في المباريات.

ومن المقرر أن يتخذ كولر قرارًا ناريًا يحسم مسقبل أكرم توفيق مع الفريق، خاصة بعدما طالب في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بخروج اللاعب للإعارة لعدم الحاجة الفنية لخدماته.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره زد مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه الزمالك يوم 15 إبريل الجاري.

وحسم المارد الأحمر تأهله رسميًا لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.