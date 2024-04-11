جوميز يهدد نجم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد بالدوري المصري

هدد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطف شلبي وذلك لما بدر منه في مباراة فيوتشر الأخيرة بربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فيوتشر في ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بثلاثية مقابل هدفين، حيث حسم تأهله لدور نصف نهائي البطولة.

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وهدد جوميز لاعب وسط فريقه مصطفى شلبي لما بدر منه في مباراة فيوتشر الأخيرة بعد اعتراضه على استبداله، وهو الأمر الذي جعل المدرب يعقد جلسة مع اللاعب ليؤكد له على أن هذه وجهة نظر فنية، وفي حال تكرر الأمر سيواجه اللاعب عقوبة الاستبعاد نهائيًا من قائمة المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من 11 مباراة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأبيض غريمه التقليدي النادي الاهلي يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.