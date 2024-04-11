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محمد صلاح يقترب من رقم مميز مع ليفربول في مباراة اتالانتا

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ياسر رشاد - القاهرة - إقترب محمد صلاح نجم فريق ليفبول الإنجليزي من تحقيق رقم مميز جديد له خلال مسيرته مع النادي العريق حال مشاركته في لقاء ليوم امام اتالانتا الإيطالي.

ويخوض فريق مباراة مهمة مساء اليوم الخميس أمام اتالانتا في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويصل محمد صلاح حال مشاركته في لقاء اليوم إلى المباراة رقم 75 له على المستوى الاوروبي مع الريدز لينضم لقائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة بالمباريات الأوروبية مع ليفربول عبر تاريخه.

ويمتلك محمد صلاح أرقاماً مميزة مع الريدز حيث شارك مع ليفربول في 74 مباراة سابقة سجل خلالها 46 هدفاً بمختلف المسابقات الأوروبية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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