روبن أموريم يكشف حقيقة إتفاقه مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي حقيقة توصله لإتفاق مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لخلافة يورجن كلوب كمدرب للريدز بداية من الموسم المقبل.

وكان عدة تقارير قد أكد توصل ليفربول لإتفاق نهائي مع أموريم لتولي منصب المدير الفني للفريق بعد جلسة جمعت الطرفين قبل أيام.

وقال روبن أموريم في تصريحات نقلتها صحيفة “ابولا” البرتغالية: “ أركز فقط عى أن يكون سوبرتنج لشبونة بطلاً للدوري البرتغالي في نهاية الموسم الحالي ”.

وتابع: “ انا مدرب سبورتنج لشبونة، لم يكن هناك أي إجتماع مع ليفربول كما قالت الصحافة في الأيام الماضية، اقول ذلك لإنهاء كل هذه القصص ولن أتحدث عن مستقبلي مرة أخرى ”.

وأكمل: “ مرة أخرى، لم يكن هناك إجتماع مع أي نادٍ ولم أتوصل لإتفاق مع أي نادٍ، اركز فقط مع فريقي ”.