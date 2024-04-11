شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ودونجا والمثلوثى مهددون بالغياب عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، حيث يلتقي الأهلي مع زد إف سي، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري.

وبعيداً عن مواجهتي اليوم، تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة خاصة بين القطبين يوم الاثنين المقبل، عندما يحل الأهلي ضيفاً على الزمالك في السابعة مساءً، حيث لقاء الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

وبات هناك 3 لاعبين مهددين بالغياب عن لقاء القمة حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء خلال مباراة اليوم، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف.

في النادي الأهلي أصبح رامي ربيعة مدافع الفريق مهدداً بالغياب عن القمة المرتقبة في لحصول اللاعب على إنذارين في المباريات السابقة، وحال حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة اليوم سيغيب عن القمة.

بينما على الجانب الآخر، يخشى نبيل عماد "دونجا" والتونسي حمزة المثلوثي، ثنائي الزمالك من الحصول على إنذار ثالث في مباراة الاتحاد السكندري لذات السبب.

وضربت الإصابات صفوف الأهلي، ويأتي في المقدمة حارس المرمى محمد الشناوي والمالي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم والثنائي التونسي علي معلول ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات.

كما يعاني الزمالك من كثرة الإصابات أيضاً، وأبرزهم حارس المرمى محمد صبحي ويوسف إبراهيم "أوباما" بجانب الثنائي الذي تعرض لإصابة طويلة محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي.