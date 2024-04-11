شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن محمد إلى أولمبياد باريس فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل رسميا عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال إلى أولمبياد باريس بعد تسجيل المشاركة الإجبارية بكأس العالم بتايلاند فى وزن +107 كجم.

وحسم رباعى رفع الأثقال كريم كحلة وسارة سمير وحليمة عبد العظيم ونعمة سعيد فى وقت سابق التأهل لأولمبياد باريس 2024، فى ظل تسجيل المشاركة أيضا فى بطولة العالم المقامة حاليا فى تايلاند.

وحقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية أمس فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم المقامة بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال علاء حسن المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال إنه تم اتخاذ قرار بخوض كريم المنافسة فى ظل عدم قوة المشاركين فى هذا الميزان، مشيرا إلى أن الغرض من هذه البطولة تسجيل الاشتراك فقط، فى ظل ضمان التأهل للأولمبياد بـ 3 لاعبات و2 لاعبين ويتبقى لاعب فقط.

وأضاف حسن أن باقى المنتخب المتمثل فى نعمة سعيد وسارة سمير وحليمة عبد العظيم وعبد الرحمن محمد يشاركون فقط دون لعب، إلا فى حالة عدم قوة الميزان سيتم إشراكهم لعدم التعرض للإجهاد قبل الدورة الأولمبية خاصة أن تسجيل اللاعبين والمشاركة دون لعب أمر إجبارى لاستكمال التأهيل، خاصة أن المنتخب تأهل بـ 3 لاعبات ولاعبين فى الدورة الأولمبية ويتبقى لاعب واحد.

وسيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الماضى.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.