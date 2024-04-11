فيوتشر يتخطى المصري بثنائية في الدوري

تمكن نادي موردن فيوتشر، من تحقيق فوزًا ثمينًا، أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في إطار مسابقة “دوري نايل“.

وحل مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا على المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.

اقرأ أيضًا: تحديد موقف معلول من المشاركة في قمة الاهلي والزمالك

تمكن موردن فيوتشر، من التسجيل أولا عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 22، وشهدت الدقيقة 43 حالة طرد لحسين السيد لاعب المصري، نتيجة تلقي بطاقة صفراء ثانية.

وأدرك عادل معتز زدرام، التعادل للمصري في الدقيقة 69، قبل أن يخطف أحمد جوزيف نجويم هدفا في الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد المصري عند 27 نقطة في المركز الرابع.