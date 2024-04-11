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باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في الدوري الإيطالي

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كيليان مبابي

كيليان مبابي

كشفت تقارير صحيفة إيطالية، اليوم الخميس، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل.

وحسبما جاء في صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في التعاقد مع اللاعب ماركورس تورام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا للإمكانيات الهائلة التي يمتلكها وقدرته على شغل مركزي الجناح ورأس الحربة.

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وأشار التقرير الصحفي الإيطالي، إلى أن إدارة إنتر ميلان، لا تمانع في بيع اللاعب، حيث ترى أنه يمكن استخدامه لتمويل صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأنه انضم لـ “النيتزوري‎”، مجانًا العام الماضي.

ووفقًا لتقرير “توتو سبورت”، فقد حددت إدارة النيراتزوري قيمة تقديرية بقيمة 80 مليون يورو، للسماح للاعب بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر نادي إنتر ميلان، جدول ترتيب الممتاز برصيد 82 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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