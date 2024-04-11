"ظهرت في كأس العالم".. تطبيق تقنية جديدة بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة بالدوري الإنجليزي بشكل رسمي، تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية في الدوري بداية من الموسم المقبل.

وكشفت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي: "وافقت الأندية بالإجماع على إدخال تقنية التسلل شبه الآلية، خلال اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي اليوم".

وأضاف: "سوف يتم تطبيق هذه التقنية بداية من الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه التقنية بعد إحدى فترات الاستراحة الدولية في الخريف".

واختتم البيان: "ستقوم هذه التقنية بتوفير وضعاً أسرع ومتسقاً مع خط المرمى الافتراضي، اعتمادً على التتبع البصري للاعب، وسيتم إنتاج رسومات بث عالية الجودة لضمان تجربة محسنة داخل الملعب والبث للمشجعين".

ويذكر أن هذه التقنية ظهرت للمرة الأولى، في كأس العالم للأندية عام 2021 بقطر، قبل أن يتم تطبيقها في كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي، في 17 أغسطس المقبل.