شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين والبانوبي في تشكيل زد أمام الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل زد ، كلاً من : علي لطفي _أحمد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل - أحمد زكي _محمود نبيل – أحمد الصغيري _مصطفى زيكو - ماتا ماجاسا - عمر البانوبي وشادي حسين.

فيما يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، طاهر محمد طاهر ، رضا سليم وكهربا.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

التقى الاهلى مع زد في مباراتين قبل لقاء الليلة قبل مُسمّاه الجديد فاز بهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الثانى فاز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

في المقابل يفتش فريق زد عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصر