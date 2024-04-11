مودرن فيوتشر يحقق فوزا قاتلا على المصرى 2 -1 بالدورى

القاهرة - سامية سيد -

حقق مودرن فيوتشر فوزا قاتلا على نظيره المصرى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من مسابقة الدورى.

واستغل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر خطأ باهر المحمدى مدافع المصرى وانقض على الكرة وأسكنها الشباك فى الدقيقة 22، وأشهر الحكم الدولى محمد عادل البطاقة الحمراء فى وجه حسين السيد فى الدقيقة 44 بعد حصوله على الانذار الثانى بداعى التحايل داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، تعادل المصرى فى الدقيقة 68 عن طريق رأسية التونسى معتز زدام، قبل أن يسجل جوزيف جوناثان الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لينتهى بفوز فيوتشر 2-1.

بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد المصرى عند 27 نقطة.

بدأ فريق المصري بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي ، باهر المحمدي ،حسين السيد ، أحمد عيد

خط الوسط: معتز زدام ، محمود حماده، محمد الشامي ، غيلاس جناوي ،ميدو جابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

بينما بدأ مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: محمد محمود ، عمرو السيسي ، حساني اموراني ، علي زعزع ، ايبا

هجوم: أحمد عاطف