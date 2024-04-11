شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلي أمام زد ..وسام أبو علي وموديست وعبد القادر وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة زد الليلة ، كلاً من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد ‏عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

ويلتقي الأهلي مع زد في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، ويدير المباراة أمين عمر.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، طاهر محمد طاهر ، رضا سليم وكهربا.

فيما يضم تشكيل زد ، كلاً من : علي لطفي _أحمد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل - أحمد زكي _محمود نبيل – أحمد الصغيري _مصطفى زيكو - ماتا ماجاسا - عمر البانوبي وشادي حسين.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

التقى الاهلى مع زد في مباراتين قبل لقاء الليلة قبل مُسمّاه الجديد فاز بهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الثانى فاز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

في المقابل يفتش فريق زد عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري.