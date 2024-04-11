شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتقدم للزمالك على الاتحاد السكندرى فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح الفارس الأبيض فى التقدم بهدف دون رد.

مع بداية الشوط ضغط الزمالك وفى الدقيقة 13 نجح أحمد مصطفى زيزو فى تسجيل هدف التقدم للزمالك، وبعدها كاد الاتحاد تسجيل هدف التعادل فى رد سريع من زعيم الثغر إلا إن محمد عواد تصدى للكرة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب، خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا، خط الهجوم: بواتينج – مابولولو – أحمد عادل ميسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وناصر ناصر وعمر الوحش وعبد الغني محمد وعمرو صالح وأحمد عيد وفان ديرك.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل فى 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف.