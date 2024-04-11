الاهلي ينهي الشوط الأول سلبيًا أمام زد في الدوري

أنهى النادي الاهلي الأول الشوط الأول من مباراته أمام فريق زد، سلبيًا، ضمن اللقاء المؤجل المقام بينهما في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وانطلق لقاء الاهلي ضد زد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب السلام.

وقدم الاهلي شوطًا باهتًا، لم يستطع التسجيل من خلاله.

ويحتل المارد الاحمر، المركز في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، من 9 مباريات فقط خاضها، بينما يتواجد زد في المرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة من 16 لقاء.

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تشكيل الاهلي لمواجهة زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – رضا سليم.