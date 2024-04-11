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"الأولى بالمسمى الجديد".. تاريخ مواجهات الأهلي وزد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الممتاز.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى، التي تجمع بين الأهلي وزد في مختلف البطولات بمسماه الجديد.

وواجه الأهلي زد بمسماه القديم "إف سي مصر" في مناسبتين، في موسم 2019-2020 ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتغير اسمه.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في المباراتين، حيث فاز في لقاء الدور الأول بموسم 2019-2020، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يكرر فوزه في لقاء الدور الثاني بثلاثة نظيفة.

وتضم قائمة زد خلال الموسم الحالي، العديد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم من النادي الأهلي، وأبرزهم "على لطفي، شادي حسين، رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد سيد عبد النبي، وحمدي موسى، ومحمد أشرف، مصطفى فوزي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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