فانتازي.. "Double Gameweek" لـ 6 فرق في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي إنه تم تحديد "Double Gameweek" لـ 6 فرق في الجولة 37.

ويمكن الآن أن يبدأ المدربين في التخطيط للجولات النهائية لموسم 2023/24 لفانتازي الدوري الإنجليزي بشكل جدي بعد تحديد موعد الجولة المزدوجة الأخيرة لهذا الموسم.

وستحظى ستة فرق بأسبوع لعي مزدوج 37 (DGW37)، برايتون، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

ويزور برايتون نيوكاسل قبل أن يستضيف تشيلسي الذي يشق طريقه إلى نوتنجهام فورست في مباراته الأولى.

ومانشستر سيتي خارج أرضه في كلتا المناسبتين، حيث يزور فولهام وفريق توتنهام الذي يلعب على أرضه أمام بيرنلي قبل لقائهما مع فريق بيب جوارديولا.

وعلى العكس من ذلك، لدى مانشستر يونايتد مباراتين على أرضه، حيث سيستضيف أرسنال ثم نيوكاسل.

الأندية التي لديها Double Gameweek بالجولة 37.